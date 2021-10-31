4大公投將在12月18日投票，民進黨「台灣更有力」公投說明會30日起跑，行政院長蘇貞昌都親自上陣說明，並在說明會上痛批國民黨要亂台灣、想要奪權，要把蔡英文打到跛腳。前民進黨立委郭正亮直言，聽到蘇貞昌這樣說，自己都快昏倒了，他還認為，把公投定調為政黨對決，只會讓迴力鏢又打在蘇揆自己身上。

對於蘇貞昌30日在公投說明會中表示，國民黨要搶奪政權，要把蔡英打到跛腳，郭正亮今天(31日)在政論節目《新聞大白話》中直言，「我真的聽了都快昏倒」，這是在說什麼？並指國民黨台北市議員羅智強在黨內已經算是比較激進的了，但他睡在凱道，頂多也只是說要叫蔡英文起床，結果蘇貞昌一說話，就要把蔡英文打到跛腳。

郭正亮指出，蘇昌昌現在的策略非常清楚，因為國民黨已經定位這是倒閣公投，他也知道自己的民調不好，就到處把自己和蔡英文綁在一起，不然怎麼會有這樣的論調呢？但是，公投和蔡英文跛腳，這個邏輯差太遠了，而且有些議題不是國民黨提的，國民黨只提2個，但這都是可以討論的。

郭正亮回想起日前國民黨立委鄭麗文和蘇貞昌在立法院中的衝突，蘇貞昌也提到蔡英文，但事實上鄭麗文第一個罵的是蘇貞昌。蘇貞昌把蔡英文提到前面來，並把自己和蔡綁在一起，可如果要這樣，把公投變成政黨對決，還要不要討論實質問題？當初公投的目的是什麼？而且還特別跟大選分開，不就是為了讓公投不要那麼政治？結果現在又說這是政黨對決，和原來講的完全不一樣，最後迴力鏢會打回自己身上。