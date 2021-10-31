網紅四叉貓日前施打高端疫苗後，自費檢驗抗體，並多次分享他的抗體數據引起各界關注，他今(31)日再度在臉書公布施打高端疫苗第二劑滿28天後的抗體數值，表示已經從高峰期開始緩降，透露最高數值沒破萬，並直呼「好想贏莫德納」。

四叉貓今天在臉書指出，他完成了他的承諾，這兩個多月抽了四次血，施打了兩劑高端疫苗後滿28天，抗體數值從高峰期開始緩降，他說「可惜最高數值沒破萬，好想贏莫德納（誤），或許半年後我哪天想到會再去抽血驗一次，看看高端那時抗體數值還有多少」。

四叉貓公布打高端第二劑滿28天抗體數值，透露從高峰期開始緩降。(圖/截自4叉貓臉書)

根據四叉貓公布的報告，他在9月30日施打第二劑高端疫苗，10月29日進行抗體檢驗，結果顯示SARS-Cov-2 IgG為3498.6 AU/mL，相當於496.8 BAU/mL。

四叉貓並公布他施打第一劑及第二劑高端後，四次抽血抗體檢驗數值如下：

8月23日：施打第一劑高端

9月07日：抽血 35.4 AU/mL（第一劑施打後15天）

9月27日：抽血 907.5 AU/mL（第一劑施打後35天）

9月30日：施打第二劑高端

10月14日：抽血 4610.2 AU/mL（第二劑施打後14天）

10月14日：施打公費流感疫苗

10月29日：抽血 3498.6 AU/mL（第二劑施打後29天）

10月29日：施打自費HPV疫苗（預防子宮頸癌、菜花病毒）

對照四叉貓施打第二劑高端後的兩次抽血檢驗，第14天的抗體數值為4610.2 AU/mL，第29天的抗體數值為3498.6 AU/mL。數據曝光後，有網友留言「抗體降了，看來真的要打第三劑次世代疫苗了」、「感覺降蠻快的」，四叉貓則回應，抗體本來就不會一直維持高峰，下次遇到病毒入侵後身體才會再製造抗體，但他覺得新冠肺炎那麼多變種，將來大概會跟流感疫苗一樣需每年施打。