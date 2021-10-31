高中學習歷程檔案出包已超過1個月，但教育部尚未公布究責結果。（林志成攝）

9月25日爆發高中生學習歷程檔案因人為操作失誤而大規模消失事件，事件發生迄今已經超過1個月，竟然還沒有任何官員為此負起責任。全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿，要求教育部負起相關責任，盡速公布後續處理措施與負責官員，以正視聽，並應提出完整配套措施，學習歷程檔案不容再有任何疏失。

全教總指出，這已非學習歷程檔案第一次出包，去年就發生過學生上傳後檔案卻消失的狀況。可是教育部除請受影響的學生重新上傳檔案外，似乎沒有其他因應方式，也不見事後檢討，以致於今年爆發更大規模的失誤。

全教總表示，教育部顯然沒有記取教訓，也不見積極作為，尤有甚者，面對學習歷程系統一而再出包，教育部目前的態度，顯然準備將矛頭指向委外廠商，試圖以廠商的法律責任，迴避作為教育行政單位應負的政治責任與監督之責。

全教總指出，9月27日，行政院長回應媒體提問時表示「同時也要查究相關的責任」；10月12日，面對立院質詢，相關責任卻限縮為「針對委託學校或學校的委外廠商」，稱「這部分會依照採購法及契約進行檢討」，沒想到，現在似乎進一步變成船過水無痕。

全教總以為，此一出包事件衍生的責任問題，至少分為「政治責任」、「行政責任」、「法律責任」幾個層次。教育部目前僅提委外廠商的法律責任，隻字不提自身應負的政治責任與監督之責，以此消極態度，又何以讓國人信任國家重大政策？

教育部回應，依據立法院10月13日召開教育及文化委員會臨時提案之決議，請教育部於1個月內，針對近日學習歷程檔案遺失事件，提出書面檢討報告，包括說明精進作為及行政究責。

教育部目前致力於完善資通安全之各項精進作為，並將持續協助各校自11月1日起開始將109學年度的學習歷程檔案資料提交到中央資料庫。

針對近日學習歷程檔案遺失事件，教育部將於協助學校辦理提交作業告一段落後，依據立法院教育及文化委員會決議之期限，提具書面檢討報告，包括說明行政究責之情形。