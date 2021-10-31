張學仁（右二）懷胎4月還在拍戲，與該片編劇兼導演老公樊尚討論劇情。（張學仁提供）

台灣演員張學仁（Sarah），首次挑戰擔任劇情片《Circle of Bones》（暫譯：骸骨之謎）的製片人和女主角，在去年拉斯維加斯電影節金像獎大放異彩獲得女主角，上周末在北美10大城市震撼上映。張學仁說：「身為1名台灣演員，我很自豪能主演的作品，現在在美國主流市場上映。更希望電影能在台灣上映，和大家一起分享，也很期待喜歡劇情和動作片的台灣觀眾，走進戲院感受大螢幕的震撼！」

該片2020年完成拍攝，去年在拉斯維加斯電影節摘下最佳導演和最佳獨立電影、Horrorhaus Film Festival獲得最佳劇本。用不到100萬美金就完成拍攝，小製作成本卻能呈現像好萊塢大製作的視覺震撼效果，菲律賓導演樊尚索貝拉諾（Vincent Soberano）謙虛說：「歸功於拍攝團隊的專業和努力！當然老婆張學仁也給了我很多建議！」首次攜手合作劇情片就有如此佳績，2人開心說「菲律賓題材的電影上美國院線，實在是一件不容易的事情，尤其拍完後遇到疫情，原本以為付出的心血都會白費，沒想到終於等到疫情好轉在美國上映」，執行製片人之一的賈里德薩菲爾（Jared Safier）則十分有信心表示：「這部片結合不同的文化特色和恐怖元素，是美國觀眾從未見過的畫面和故事，很有可看性。」

該片改編自樊尚撰寫的小說《Yawa》，「Yawa」在菲律賓語是惡魔的意思，片中張學仁與知名菲律賓影星Jana Victoria、Marela Torre、Joel Torre、Ian Ignacio、Epy Quizon同台演出，內容敘述在菲律賓中部地區，一個在地迷信、流傳已久的都市傳說，以超自然事件、魔鬼附身、古代預言和活人獻祭貫穿，節奏快速，帶領觀眾穿梭真實、幻覺之間。全片在台灣人常去的菲律賓薄荷島拍攝，創作靈感來自有一次樊尚正在找另一部電影的拍攝場景，偶然發現薄荷島的一座邪教寺廟。好奇心的驅使下，開始四處打聽這間廟的由來，然後根據當地人的說法，加上他自己想像寫出的故事。

張學仁飾演神秘邪教大規模屠殺，和活人獻祭儀式下的倖存者，她笑說：「片中有個造型裝扮，很像去參加萬聖節派對！」和以往武打動作片不同，這次以劇情片為主的角色，遇到最大的挑戰是「用顫抖的聲音，但又要自然的說話」，為此對著鏡子練習了好久，身兼編劇和導演的老公樊尚也親自示範和傳授秘訣。武打底子深厚的張學仁，小時候因為爸爸喜歡武俠片，開始習武之路，之後得到全美武術冠軍、2007年世界武術錦標賽長槍第5名，片中也充分展現她俐落的動作身段，甚至懷胎4月還在努力拍戲，但老公一點也不心疼說：「敬業的演員，就是要如此拼命，拍到不能拍為止！」嚴厲的態度，激發她使出全力拿出最好的表現。