2021台東之美馬拉松比賽31日在台東卑南溪環境解說園區開跑。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

2021台東之美馬拉松比賽31日清晨在卑南溪環境解說園區開跑，為配合防疫政策，主辦單位安排各組每隔半小時鳴笛出發，賽程不但有具挑戰性的全馬和半馬，也有鼓勵性質的健跑組和樂活組，吸引近千位民眾熱情參與。活動結合公益，捐款給救星教養院和阿尼色弗兒童之家。

由台東縣體育會主辦的台東之美馬拉松，提供200個名額給台東縣境內的身心障礙團體共同參與。台東縣盲人協會前理事長方丁風在太太張淑貞及中心里里長吳秋蘭的陪同下慢慢走完5公里。吳秋蘭表示，這段路對視障朋友來說，雖然有一點點的挑戰，但對於他們來說是好事。

社會處長陳淑蘭表示，身心障礙者平常比較沒辦法到戶外運動，這次特別提供一些名額給他們，就是希望身心障礙朋友也能有機會到戶外走走，而且走完5公里之後，還有帶紀念品可以回家。

台東縣體育會理事長陳銘風指出，為提倡全民運動風氣，結合台東特有風景地貌，提供跑者自我挑戰的舞台，也讓各級學校學生及熱愛運動的民眾，在清新的藍天、純淨的空氣中，享受路跑的樂趣，因此特地到處勘察，找到卑南溪環境解說園區來辦理馬拉松，這裡環境清幽，卻比較少人知道，希望藉此機會也可以讓民眾多了解台東。另外，也連結一些資源，捐贈給救星教養院和阿尼色弗兒童之家各5萬元。

阿尼色弗兒童之家副院長陳威志感謝台東縣體育會、陳銘風和所有參與慢跑選手的幫忙，匯集大愛讓院童在成長的路上不孤單。