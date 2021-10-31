不少民眾熱衷從生日中，了解自己的星座運勢和性格，沒想到出生月份也會影響健康！美國哥倫比亞大學一項研究發現，有55種疾病是可以被出生時間決定的，其中有9種更是跟心血管疾病有關，尤其是冬季和春季出生的孩子，日後得到心血管疾病的比率最高。對此，外科名醫江坤俊認為，背後與曬太陽息息相關。

江坤俊在《江P醫件事》提到，美國哥倫比亞大學針對紐約190萬人研究，分析他們出生的年月日跟將來得到慢性病之間的相關性，結果發現，有55種疾病可以被出生年月日所決定，而且這55種裡面，其中與心血管疾病有關的就占了9種，尤其是出生於冬季或是春季的嬰幼兒，未來得到心血管疾病的比率最高。

對此，江坤俊認為，春冬兩季的孕婦，較少曬到太陽，進而影響體內的維他命D濃度，因此當孕婦維他命D濃度低時，出生的嬰幼兒體內維他命D也會比較低。江坤俊進一步解釋，維他命D可以幫助動脈外圍的肌肉放鬆，若濃度足夠，動脈收縮就不會那麼厲害，血壓也不會過高，將來得到心血管疾病的機率也就比較小。

江坤俊提到，過去大眾對維他命D的認知僅針對骨頭，認為常補充才不會骨質疏鬆，但現代研究已經發現，除了鈣質吸收之外，人類大約有3萬個基因，維他命D可影響4000至5000個基因表現，可見維他命D的影響相當全面。另外，國外也有研究發現，經常曬太陽的女性體內維他命D濃度較高，將來得到糖尿病和血管栓塞的機率也會比較低。

至於要如何補充維他命D？江坤俊表示，人體有90％的維他命D來自於陽光照射，但只有波長290nm至315nm的陽光，才能有效生成維他命D，然而這個區段的陽光只有在正中午的時候最多。

不過江坤俊不鼓勵大家用這種方式補足，因為太過強烈的陽光，久曬也可能會得皮膚癌，因此他建議民眾可透過「天然食物」和「補充劑」攝取足夠的維他命D，前者像是魚、藻類、蛋黃、香菇，都是不錯的來源；後者可以另外以營養品來補足。

最後江坤俊強調，月份對於健康的影響仍占少數，要維持身體健康，最好的方法還是要保持正常的生活作息和營養均衡。