今天在NBA場上巫師以115：112險勝對手，目前巫師5勝1敗，戰績出乎意料的好，而這場比賽巫師的哈瑞爾(Montrezl Harrell)正面碰上湖人前隊友薛洛德(Dennis Schroder)，本季都加入新東家的兩人在場上激起火花，而看來他們之前關係並不好，因為哈瑞爾直接在場上怒噴薛洛德是垃圾，他不但對老東家湖人不滿，連前隊友也不放過。

Montrezl Harrell really called Dennis Schröder "trash" after this bucket 👀



(via @NBATurkiye) pic.twitter.com/jPFJ1Emf3V — The Crossover (@TheCrossover) October 30 2021

這場比賽堪稱是湖人舊將對決，哈瑞爾、「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)、庫茲馬(Kyle Kuzma)正面迎戰轉投塞爾提克的薛洛德，此戰先發出賽的薛洛德表現非常低迷，上場42分鐘，僅拿下6分4籃板9助攻3抄截，投籃命中率14.3%、外線3中0、罰球6中4，場上正負值-3，而哈瑞爾表現神勇砍下20分14籃板。

今天在比賽首節6分多鐘時，哈瑞爾持球單打薛洛德，因兩人體型相差巨大，薛洛德只能眼睜睜看著前者吃掉自己，輕鬆得分，而被吃掉就算了，哈瑞爾還在進球後怒噴了薛洛德，囂張衝著薛洛德大喊：「垃圾！」相信這讓薛洛德頗為尷尬，也能看出兩人上季在湖人的關係有多糟糕，這場比賽薛洛德可說是面子裡子都完全輸掉。

哈瑞爾敢怒敢言的行徑已不是第一次發生，在確定被湖人交易到巫師後，他就開始對湖人抱怨連連，夏天他受訪表示自己在湖人認識了不該認識的人，還在IG發文說：「能打包離開洛杉磯真的太棒了，這是一段相當有趣經歷，」被問到為何沒參加安東尼戴維斯(Anthony Davis)婚禮，他說對方應該討厭自己才沒邀他。

開季前他再補了一槍，直言自己在湖人並不被重用，他說：「上季我並沒如自己預期受到球隊重用，幾乎該死的以為上季在休假。」如今又在場上直接對前湖人隊友開噴，想必全世界都知道哈瑞爾上季有多不開心了，而薛洛德則是拒絕了湖人報的高價，最後淪為沒人要的球員才以低薪加盟塞爾提克。