饒慶鈴31日現勘東河鄉及長濱鄉部落環境，聽取居民需求及意見。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為瞭解部落居民需求並進行環境改善工程，台東縣長饒慶鈴10月31日分別前往東河鄉及長濱鄉，由議員高美珠、楊秋珍陪同分別勘查東河美蘭及泰源天主堂周邊環境與排水改善，長濱大俱來部落海祭文化場域等，聽取部落居民的需求。

饒慶鈴31日上午10點30分由原民處長方銘總陪同前往美蘭天主堂了解視察，議員高美珠、鄉長葉啟伸、代表會主席鄭志昌、副主席李春成及多位代表、北源村長李重民與教友到場關心；隨後也轉往泰源天主堂，與神父林志銘、教友們一同現勘。

高美珠提到，美蘭及泰源天主堂皆位於部落範圍內，且教友多數為在地部落居民，因教堂周邊排水系統不佳，豪雨過後時常造成鄰近道路與住家積水及淤泥，除影響人車通行安全外，亦危及周遭住戶安全，教友們向她及鄉公所反映多次，因此請縣府協助。

饒慶鈴下午則前往現勘大俱來部落海祭文化場域，議員楊秋珍、鄉長潘淑芳、村長宋志光及部落多位鄉親到場關切。楊秋珍說明，大俱來部落海祭廣場早年為部落漁民機動漁船上岸停靠的地方，近年漁民不再出海補魚後，該場域成為部落海祭時活動場所，鑑於該場域設施老舊、不符部落需求，盼縣府能協助解決相關環境改善問題。

饒慶鈴肯定兩位議員關心地方建設，藉由聆聽部落居民意見，希望營造更友善的居住環境並提高生活品質。縣府原民處長方銘總表示，東河鄉北源村美蘭天主教舖面改善工程及泰源天主堂下方排水改善工程工程所需經費各為100萬元，至於大俱來部落海祭文化場域設施改善工程，為楊秋珍之建議案，工程所需經費為80萬元。

饒慶鈴視察後表示，縣府會協助長濱鄉公所依部落居民需求予以修繕跟整理，徹底改善海祭場域周遭邊環境。