雲林縣風箏衝浪活動報名秒殺，選手練習暖身。（雲林國際風箏衝浪學校提供／張朝欣雲林傳真）

風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，雲林縣政府規畫「雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽暨體驗系列活動」，29日開放報名即秒殺，體驗活動將於11月6、7日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場展開、競賽活動則於20、21日登場，目前已有參賽選手在海水浴場練習暖身，準備比賽時大展身手。

雲林縣政府結合今年東京奧運熱潮，規畫「雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽暨體驗系列活動」，原本安排5月登場，卻因防疫3級警戒而延後，目前疫情趨緩，經「雲林國際風箏衝浪學校」重新規畫，確定將於11月分2梯次，舉辦為期4天的系列活動。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，系列活動包括體驗活動與競賽活動，體驗活動11月6日由雲林科大學生付費參加；7日請辛苦防疫的醫事人員免費體驗，以及一般民眾付費參與，3場活動各20人，一開放報名就秒殺。

競賽活動分為競速組與跳高組，每組各40人，由於難度較高為安全起見，選手必需有2年以上風箏衝浪經驗，原本以為報名意願可能會因疫情而降低，沒想到出乎意料之外的踴躍，同樣是第1天就額滿。

李明岳說，為了推廣風箏衝浪，縣府已在四湖鄉三崙國小成立「海洋教育中心」，從小扎根並提供民眾免費水上安全教育訓練，鄉內民眾也積極參與，四湖鄉長蘇國瓏更是帶頭「衝下去」，全力打造四湖鄉成為全台風箏衝浪的推動基地。

李明岳指出，目前已有參賽選手在比賽地點三條崙海水浴場練習暖身，有興趣的民眾可前往觀摩。活動當天現場還有露天音樂會、露營車聚，未來並將規畫露營區，重現海水浴場早年的熱鬧榮景。