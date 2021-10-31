李千那（左）在《孟婆客棧》嫁施易男。（公視台語台提供

施易男（右）與李千那在《孟婆客棧》著古風婚服。（公視台語台提供）

施易男、李千那在公視台語台、民視的唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》詮釋梁山伯與祝英台，兩人並舉辦冥界世紀婚禮，超適合古裝扮相的李千那，被誇美出天際，受封史上最美祝英台。她感謝網友支持，透露自己每次拍戲都會禁食，「拍攝過程會再瘦一點，服裝師還要再把我的衣服尺寸改小，謝謝服裝師的體諒」。

唐美雲、蔡振南、方馨、方宥心、許富凱、張書宇等「孟婆客棧」成員在劇中精心策劃婚禮，李千那劇中身穿露肩金色薄紗禮服，則美炸全場，另一套古風婚服，則以水藍色潑墨感，象徵兩人水藍色愛情的純粹與至死不渝。

古裝造型俊俏的施易男說，古裝相當飄逸，一場追人戲，他不小心踩到戲服，正臉朝下跌倒，差一點就破相，雖僅胸口部位擦傷，但那一整個月都內傷，「詮釋古裝不是一般人可以想像的」。

對於挑戰歌仔戲的唱腔與身段，李千那笑言：「台上一分鐘，台下十年功，唱歌仔戲真不是一天兩天就能登台。」她原以為自己的母語是閩南語，應該很容易，沒想到第一天讀本時，所有人都慘兮兮，「祝英台所說的台詞需要文言優雅，身段還要搭配歌曲、情緒同時表演出來，我開拍前不斷請教美雲姐，並且一直排練，反覆檢視到美雲姐、導演點頭才過關。」

李千那透露此次《孟婆客棧》拍攝戲服每一套衣服都是量身訂製，每位演員至少都定裝了三次以上，施易男直喊製作單位在戲服上相當大手筆，有些戲服只穿一場，甚至有一套衣服顏色撞到特效用藍幕，劇組居然又去訂做了一套，讓他心底相當佩服唐美雲製作戲劇上的用心。