美國海軍航空系統司令部 (NAVAIR) 剛剛發布了未來戰鬥機F/A-XX的新概念圖，計畫在2030年代，以它來取代F/A-18E/F 超級大黃蜂。有意思的是，在概念圖中，這型戰機雖然也是5代機，但是有一對前翼，成為與大陸的殲20相似的「前翼式5代機」。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據NAVAIR 的說法，F/A-XX 是一種較低成本的攻擊戰機，目前特定能力和技術正在開發中，它需要有更長的火力射程和更快的飛行速度，結合各種被動和主動傳感器，以及先進資料通訊鏈的配合，可以舖開極大的防空網。在未來的美國航艦甲板上，將是F-35C 和 F/A-XX 的組合。

殲20的全動尾翼，這種設計稱為「方向升降舵」。(圖/新浪軍事)

戰區(The Drive-Warzone)報導，F/A-XX 計劃的新細節和藝術作品，發表在一份名為「海軍航空願景2030-2035」(Navy Aviation Vision 2030–2035)的非機密文件中，其中一張說明圖出現F/A-XX的俯視圖，描繪了一種具有寬闊Lambda(Λ Wing)和鴨式前翼的設計。

NAVAIR has released new concept art of the F/A-XX showing canards a pseudo lambda/delta wing and I think YF-23-style ruddervators (but they might be stabilizers.) The description also calls for more speed and range than F/A-18E/F Block III. https://t.co/ztebX38Mqo pic.twitter.com/c2LAlGqQSZ — Steve Trimble (@TheDEWLine) October 29 2021

它的機尾可能採用「方向升降舵」(ruddervator)，也就是垂直尾翼與水平尾翼的合體，這與諾斯洛普(Northrop )當年提出的YF-23 匿蹤戰機大致相似，或者說類似殲20的全動式尾翼。然而由於只有俯視角，我們並不知道它有沒有其他控制翼面，或許它只是水平尾翼，另外還有一對更傳統的雙垂尾。

另一種可能是「它只是個插圖」，沒有更多證據表示這就是F/A-XX計畫的造型，或許僅是隨意找到的戰機圖案而已，因為它的許多特徵，並不符合已知的隱身特性。