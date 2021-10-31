韓國從11月1日起實施第一階段恢復日常生活秩序措施，為期四周，餐廳和咖啡店等大部分公眾聚集設施營業時間不再受限。

根據計畫，首都圈和非首都圈的私人聚會限員上限將分別增至10人和12人，但在餐廳和咖啡店的私人聚會中，未接種疫苗者人數不得超過四人。

在施行恢復日常生活秩序措施時，無症狀、輕症患者將居家治療。政府還將密切接觸者的隔離時間從現有的14天縮短至10天。

第二階段和第三階段措施將分別於12月13日和明年1月24日啟動。

31日韓國新增確診病例2061例，已連續四天超過2000例。