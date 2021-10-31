民主時刻館以原台灣省議會議事堂的「民主劇場」為核心，另於周邊設置6大展區。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

「民主時刻館」將原議事堂打造為「民主劇場」，以4具超大流明投影機，將台灣民主發展重要歷史場景投射於議事堂半圓形穹頂。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

館內也設置許多互動遊戲，在「選舉擂台」展間，遊客可以體驗候選人站上「戰車」拜票，並且用手機下載自己的宣傳海報。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

「議政風雲」展間則是讓遊客體驗法案通過時，敲下議事槌的瞬間。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

為紀錄台灣人民爭取民主的發展歷程，立法院耗費2年時間，將屬台中市市定古蹟的原台灣省議會議事大樓，活化改造為「民主時刻館」，並於10月31日盛大啟用。民主時刻館以原台灣省議會議事堂的「民主劇場」為核心，另於周邊設置6大展區，紀錄從清朝、日治到國民政府播遷來台後，台灣民主發展的重要的事件。

原台灣省議會的議事大樓，為1958年台灣省議會疏遷到台中霧峰時所興建，曾是台灣議政的樞紐，也是台灣民主制度的基礎。後被列為台中市市定古蹟，立法院接手後於開始以活化，化身為肩負保存與傳承民主發展的台灣民主教育平台「民主時刻館」，帶領民眾重溫過去先民爭取民主的努力，及台灣民主發展過程中重要的事件，以珍惜得來不易的民主成果。

「民主時刻館」採「1＋6」方式利用古蹟空間，除將原議事堂打造為「民主劇場」，以4具超大流明投影機，將台灣民主發展重要歷史場景投射於議事堂半圓形穹頂。也挑選「時光之環」、「民主浪潮」、「選舉擂台」、「議政風雲」、「民主之鄉」與「公民參與」等6個主題布展，帶領民眾化身為時空旅人，一探台灣民主進程。

館內也設置許多互動遊戲，藉由寓教於樂，將深硬的民主歷史資訊轉換為易學易懂的學習模式。在「選舉擂台」展間，遊客可以體驗候選人站上「戰車」拜票，並且用手機下載自己的宣傳海報；在「議政風雲」展間則是讓遊客體驗法案通過時，敲下議事槌的瞬間，都是園區的亮點之一。展區不分平假日皆有開放，且接受20人以上團體預約導覽。