有網友在陳亭妃臉書分享裝扮成「迷你陳時中」的照片。（取自陳亭妃臉書）

今（31）日是一年一度的萬聖節「扮裝大會」，先前女藝人小S在臉書貼出裝扮成《魷魚遊戲》的著名角色，現在又有家長發想創意，把自家孩子變身成「迷你版蔡英文」和「迷你版陳時中」，網友驚呼相似度99％！

立委陳亭妃有在臉書分享「迷你小英」，並說「有人跟我一樣被融化了嗎？金正有夠勾錐」。陳亭妃表示，這大概是她今年看到最有創意的萬聖節打扮吧！不知道蔡英文總統看到會不會跟她一樣被融化。只能說現在家長非常不簡單，為了讓小孩開心真的是費盡心思、絞盡腦汁。陳亭妃也祝福各位大小朋友們玩的開心，糖果拿的多多喔！

網友也紛紛在陳亭妃臉書留言，「完美複製」、「超可愛，100分」、「台灣的未來不是夢」、「很像喔」、「小妹妹的志願：當總統」！

另有民眾在陳亭妃臉書分享扮演陳時中部長的照片，陳亭妃也回應，「真的超級無敵像，扮演阿中部長的那位小朋友也很強，完美重現部長的招牌抬頭紋」！