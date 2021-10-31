救國團今天舉辦成立69週年團慶大會，前副總統呂秀蓮致詞時談及轉型正義坦言，如果有批評過去不好的，也絕不是現在任何一個人的責任。而針對政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團主任葛永光喊話，要求黨產會還救國團清白。

呂秀蓮表示，從威權走到民主今天，不妨把轉型正義看作是共同來經營歷史的共業，也就是統治者跟被統治者的關係，這是基於時代背景不同，等到新的時代來臨，應該有所調整。

呂秀蓮指出，轉型正義不論誰在朝誰在野，要用看待歷史真相的角度，共同努力把過去不好的歷史共業，努力轉換成歷史善業，而這應該朝野合作，如果有批評過去不好的，也絕對不是現在任何一個人的責任。

呂秀蓮強調，面對1218公投，大家也發現一個政黨在執政或是在野，面對這四個議題就持不一樣的立場，而今天面對轉型正義嚴肅的課題，就是良心至上，唯一就是真理跟真相，若繼續用政黨動員，並非國家之福。

前總統馬英九表示，黨產會認定救國團為國民黨附屬組織，「這有點抬舉救國團」，實際上並不是如此，而救國團現在所有財產，包括銀行存款，沒經過黨產會同意不能動支，這是很明顯的違憲，不過現在大法官不是研究同一個方向，恐怕很難為救國團平反。

馬英九指出，實際上救國團成立的法源依據，在民國41年，就是屬於國防部的政府機構，所以他們需要動員，救國團是馬上配合，因此幫台灣培植很多人才。

葛永光強調，救國團在歷史上就是隸屬國防部，但卻遭黨產會認定為國民黨附隨組織，對這種真相邏輯很不能夠理解。對於過去時代背景下的狀況，如果救國團有任何做錯的地方，可以舉證出來，他願意代表救國團向社會道歉，真是面對歷史真相、事實，但如果沒有做錯，也希望黨產會能還個清白。