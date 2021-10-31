張簡駿凱（右）創作的《嘉有原住民的環保智慧》繪本。（嘉義市環保局提供）

嘉義市環保局5位清潔隊員共同創作繪本，獲得第2名。（嘉義市環保局提供）

嘉義市環保局5位清潔隊員共同創作繪本《緣來蛙抵嘉》。（嘉義市環保局提供）

嘉義市舉辦「繪出環境嘉園繪本」徵件比賽，參賽者須構思草繪20至30頁的內容，畫好完整首頁呈現整體風格送審，獲獎作品將出書作為環保教材，結果第1名是色覺辨認障礙高中生張簡駿凱創作的《嘉有原住民的環保智慧》。

嘉義市「繪出環境嘉園繪本徵選」比賽，首獎作品為《嘉有原住民的環保智慧》，傳達原住民與大自然共存的生命觀；第2名《緣來蛙抵嘉》，以台灣特有種諸羅樹蛙帶入氣候變遷及自然保育議題，又有在地文化特色；第3名《好里嘉在》，表達社區環保觀念及呼應防疫；佳作《嘉鄉蛙寶趣》。

首獎得主是來自高雄的17歲高中生張簡駿凱，喜愛繪畫，卻患有色覺辨認障礙，無法正常分辨藍、綠、紫等色，用號碼標註顏料，幫助他辨識顏色，就這樣畫了6、7年，獲得多個縣市環境教育繪本創作獎，去年投稿參加嘉義市賽事受挫，今年再接再勵而掄冠。

第2名《緣來蛙抵嘉》是由嘉義市環保局5位清潔隊員共同創作，5位隊員都有繪畫底子，也喜歡用畫圖表達理念，利用閒餘時間分工合作共創繪本參賽。

嘉義市政府環保局表示，參賽者須提出完整首頁封面的設計繪圖，以及20至30頁的內容草圖，形成一冊能表達出環保理念及繪本風格的草案，今年共有12件作品投稿，由評審評選出前3名及1名佳作，頒發2萬元至5000元不等的禮券。

市環保局表示，這4名優選作品已於環保署主辦的「環境教育繪本嘉年華會」中展覽，並將由作者繼續完成內容後，該局會印製成繪本出書，作為環保教材。