一名在某國立大學任職助理教授，婚後在在補習班兼差時，與班上小他10餘歲的女學生發展出師生不倫戀，由於男方私下偷買壯陽藥與保險套園北也在車上發現數個使用過的保險套，於是透過徵信社跟拍，發現丈夫與女學生竟然在奢上大車震，甚至連友人都曾目擊，造成元配精神崩潰就醫雙方事後離婚，元配不滿為此向丈夫求償130萬，法院一審判丈夫須賠20萬元，可上訴。

根據判決書記載，男教授與妻子107年1月結婚後，曾兼任補習班之講師，而結識女學生，雙方卻於109年間發展出不正男女交往行為後，多次相約出遊、過夜，並屢屢發生於戶外勾肩、摟腰或於路旁車内男女相疊互相磨蹭之猥褻或性交行為，造成原配痛苦不堪，最後雙方在今年2月正式離婚。

元配控訴，丈夫與自己學生、年紀相差十餘歲之女學生多次相約出遊，有勾肩、摟腰、牽手、互相餵食及坐在對方大腿等不堪之行為，並於旅店同房過夜，已然踰越通常男女交往分際，且丈夫於109年6月份起即有購買保險套、查詢壯陽藥物犀利士等情，顯然係為性交而預作準備。

不只如此，元配又委任友人任職之徵信社，在109年12月底至110年1月初之元旦連假跟拍，元配友人甚至還親自見到，他的丈夫被告與女學生在車內大玩車震，甚至有猥褻行為。

男教授反控，前妻明知他與女方交往時早已無師生關係，且當時已提起離婚訴訟，還多次陳述將由司法程序維護權益，卻分別於110年2月9日、14日、15日分別在教室及網路張貼公告，甚至於110年2月24日於教室門外謾罵、張貼海報，發送簡訊予無關之全部家長影射有班内師生戀，更四處向教育部、任教大學分別檢舉，誤導、影射被告師生戀，甚至影射為林奕含事件翻版，行為實在太超過，顯然是要徹底毁滅他為主要目的，應已獲得情感上之宣洩及情緒滿足。

法官認為，元配主張丈夫於109年9月間起至12月間，與女學生發展出婚外情，並有多次相約出遊、摟腰、擁抱、接吻等行為，已逾越一般社會倫理規範。審酌男方具有博士學歷，為思慮成熟、具有判斷是非能力之成年人，竟於婚姻關係存續中與他人發展婚外情關係，其破壞兩造間婚姻生活圓滿之行為，侵害原告基於配偶關係之身分法益甚鉅，判決要賠20萬元，仍可上訴。