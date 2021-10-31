台中1名62歲的葉姓婦人至東區市場採買，返家時機車卻無法發動，多數機車行卻都還未營業，她推著滿車食材的機車到火車站附近尋找機車行時，遇到員警發現婦人牽著搖搖欲墜的機車，趕緊上前詢問是否需要幫助。熱心的員警幫她找到一間好心的老闆願意前來查看，讓婦人感動對著員警直呼：「謝謝你！遇到救星了！今天碰到好人！」

台中市警察局第三分局立德派出所員警日前早上8時在台中火車站周邊執勤時，發現1名婦人牽著機車搖搖欲墜，看起來好危險，立即上前關心；原來葉姓婦人家裡從事餐飲業，特地從北屯跑來建國市場採買，沒想到買完菜想要回家，機車卻罷工怎麼都發不動。

當時約早上8時，自己認識的機車行還沒有開門，向路人詢問後，便來火車站周邊碰碰運氣

，看有沒有已經營業的機車行，只是機車放滿了食材，相當沉重，才推著機車走500公尺就幾乎快走不動了。她詢問員警附近有無機車行，聽到還有段距離而且1個小時後才營業，失望地喊：「啊啊啊，救郎喔！」

員警熱心打電話幫葉婦找救兵，詢問鄰近即將營業的機車行是否能夠提供協助，幸好好心的老闆一口答應，趕來現場幫葉婦查看機車狀況，發現她的機車不但電瓶故障，連啟動馬達都壞了。

老闆帶著婦人牽車返回店內修理時，還對婦人說：「你遇到這個警察不錯！」婦人見這麼多貴人幫她解決難題，也笑顏逐開。

警方呼籲民眾駕駛汽機車外出時，最好能事先檢查車輛狀況及油量，以免半路拋錨或發生事故。若車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，開啟雙黃燈警示，並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。