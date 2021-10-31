據大陸「今日酒價」公眾號數據，多類茅台酒價格全線大跌。其中53度飛天（2021）原箱價已經由10月26日的人民幣（下同）3750元跌至最新的3550元，2021年份散飛已經跌至2700元。其他各年份的原箱價和散飛價亦於近兩個交易日全線殺跌，精品茅台、生肖酒等跌幅較大。

券商中國報導，近期一條傳聞可能是殺跌的主因，即茅台酒將被允許整箱出售。

2021年初，貴州茅台推出新規定，要求茅台經銷商80％的酒要開箱賣，而且箱子要回收。1月21日，貴州茅台又將開箱率升級到100％，並表示將不定期對經銷商進行抽查，回收紙箱。這導致市面上不再有整箱茅台售賣。因此，整箱茅台的價格也持續飆升，並且一度遠超散飛。

而隨著上述傳聞的發酵，形勢立馬發生了逆轉，整箱價格快速殺跌。其中又以精品茅台、生肖酒等跌幅尤其較大。精茅單日殺跌100元，牛年生肖單日狂跌200元，該品種年內一度飆升至7000元以上，現報4200元。

其實，市面上的茅台酒價格仍面臨著利空壓制。從目前來看，主要有四大因素影響價格走勢。

一是茅台酒前期漲幅過大。機構資料顯示，自茅台推出拆箱令的1月1日起至10月21日，2021年53度500ml裝飛天茅台散瓶售價上漲440元，漲幅15.6％。2021年53度500ml裝飛天茅台原箱售價上漲1040元，漲幅27.37％。2021年53度500ml裝精品茅台原箱售價上漲220元，漲幅5％。不少散飛的價格都在3000元左右，整箱則接近4000元。

二是套現壓力依然大。今年以來，地產、金融、教育、遊戲等很多行業景氣度急速下降，許多大老闆不得不將海量庫存賣到茅台圈子裡，出於各種目的套現資金，這導致整個「茅粉圈」的炒作資金嚴重外流。

三是消費力整體下降。今年下半年，大多數行業不是太好，無論是商務消費還是個人消費，都有所下降。從中秋行情來看，同行銷量都下降了近五成，所以除了絕版和稀缺品種，茅台流通貨全部拋售出來。這裡面誕生了另一個問題：老貨賣不掉，新貨沒人大量存，進一步加劇市場恐慌。

四是消費稅。10月16日出版的第20期「求是」雜誌發表的「扎實推動共同富裕」指出，要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理。要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。該文提及的另一個房產稅預期已經充分釋放，但消費稅的還沒有消息，這也意味著利空還未落地。

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