彰化古城心月藝術中心，展覽卓麗秋現代青花瓷創作。（心月藝術中心提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化古城多出一座新穎現代山水青花瓷創作的藝術中心，醫師謝義德支持太太卓麗秋的藝術創作，提供診所樓上策劃心月藝術中心，展出一系列青花瓷創作，希望將成為彰化另個欣賞藝術的景點，感受「山水青花瓷」之美。

心月藝術中心31日開幕，嘉賓雲集，縣長王惠美、公共電視董事長陳郁秀、前縣長魏明谷、立委黃秀芳等等數百人與會。

卓麗秋6年前，應朋友之邀到鶯歌臺華窯參訪，激盪了她創作欲望與熱情，也開啟了她的藝術創作之路，先生為外科名醫謝義德醫師做她堅強後盾，全力的支持她，拜師於書畫名家周澄門下，也開創青花山水瓷的繪畫新領域。

縣長王惠美表示，卓麗秋對藝術創作的執著與堅持，值得學習，醫師謝義德平時就樂善好施，熱心助人，長期在地方看顧鄉親的健康，卓麗秋則透過藝術創作將展品義賣，且義賣所得全數捐作公益使用，讓社會上更多需要的人，也能夠得到照顧。

卓麗秋表示，卓麗秋女士說，自己很喜歡創作，為了推廣藝術與文化，才設立藝術中心，未來這裡也會有「心月青花瓷和水墨教室」的教學與技藝傳授。心月藝術中心完整收藏並展示卓麗秋作品，包括水墨創作及青花瓷器。以中國山水畫形式，賦予青花瓷新意境新生命。

陳郁秀也稱許桌麗秋投入學習青花瓷，風雨無阻，每周來回台北彰化，求真求美求善的精神，人世間的一切都會隨風而逝，唯有藝術能永世長留。「心月藝術中心」成立，除讓中部民眾，有欣賞藝術的去處，對推廣美學文化更有重大意義。