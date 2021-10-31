39歲女星謝忻最近和潘映竹（竹竹）、林采緹一起踏青，稍早之前潘映竹曬出一系列和謝忻泡湯的照片，謝忻今天（31日）再PO到宜蘭員工旅遊的比基尼戲水照，好身材讓網友大飽眼福。

謝忻31日透過社群平台打卡在宜蘭知名飯店，寫道：「風好涼，水好冰，心好靜，一個人的悠閒，一個人的宜蘭。」但上傳的兩張照片一點都不涼，只見她身穿黑白相間的比基尼，整個人自在地仰躺在泳池中，D罩杯上圍直接露出水面，一雙美腿則在水面下若隱若現，纖細又有料的好身材一覽無遺，獲得網友讚賞超漂亮，也有人發現謝忻似乎瘦到只剩肋骨，提醒她多吃一點，更有人好奇掌鏡者是誰？謝忻故作神秘地回：「老天爺」僅透露同行者有潘映竹。

除了漂浮照，謝忻不忘拍攝一組「泳池火辣甩髮照」，藉由秀髮的弧度拍出水花落下的瞬間，表示攝影師為了完美捕捉，足足拍了10幾次才成功，她也自嘲表情管理不行，但水花很漂亮。

謝忻曾分享一個月瘦身五公斤的方法，減肥時期，主要食物就是清湯、燙青菜、肉、五穀飯等，水果只吃含糖量低的蘋果和芭樂，每天還會固定游泳一小時（自由式加蛙式）、跑步至少一小時，飲食和運動雙管齊下，果然練出有曲線的體態。