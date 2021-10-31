面對12月18日將登場的四大公投，民進黨31日在屏東舉辦「四個不同意‧台灣更有力」公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也出席，會中賴清德除逐一解釋反對4項公投的原因外，還強調年底公投不是「蔡、蘇的政治危機」而是台灣危機，並與蘇貞昌一同呼籲「投下四個不同意，不讓國民黨亂下去」。

對於反萊豬、護藻礁、重啟核四及公投綁大選等4項公投，民進黨啟動百場公投說明會「四個不同意 台灣更有力」，而屏東場31日登場，賴清德在會中逐一解釋反對4項公投的原因，當中針對核四重啟，他特別以「車」做比喻。

他說，核四在22年前動土後，2014年馬英九時代宣布封存，而今藍營又說要重啟，「現在核四不只是老車、還是拼裝車」，而遊覽車的管控標準都這麼高，核四更要謹慎。

賴清德強調，這4項公投不是「蔡英文與蘇貞昌的政治危機」，因為蔡英文總統已經不能連任，行政院長蘇貞昌更是拖著老命在為民服務，所以很明顯這是台灣危機，台灣的問題不是只有中國，還有氣候變遷、產業變化、人口老化、少子化等，所以台灣一定要團結，一定要支持把國家利益放前面、政黨放後面的政黨。

「國民黨沒招了！」蘇貞昌呼應賴清德的說法，他說，台灣是民主國家，應是理性討論議題，但國民黨卻要用亂的，而且也只剩下亂，政府做事情不是那麼簡單，呼籲大家一定要投下不同意票，別讓國民黨繼續亂下去。