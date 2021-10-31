教育部體育署委託中華奧林匹克委員會舉辦的「2021國際體育事務職能工作坊」，31日完成第一場次活動，邀請85個國內特定體育團體及中華奧會認可協會同仁參加，提供疫情後的國際體壇最新資訊，並藉由業務經驗分享，強化體育團體職能競爭力，使業務執行能與時俱進，建立穩固的實務執行核心能力。

「2021國際體育事務職能工作坊」每場次排定3節講座，除了31日的第一場次，11月6日及7日還會有兩場，師資陣容堅強，包括中華奧會顧問沈依婷、舉重協會副秘書長王又德及學術界代表，進行外語及交涉談判、危機處理、風險管理等業務知識培訓，另邀請SportsUpProch國際運動產業諮詢公司經理周宛靜、滑冰協會秘書長吳倫閑、現代五項暨冬季兩項運動協會組長陳立晏、冰球協會組長陳嘉琦及帆船協會秘書盧書涵秘書等，講題涵蓋以實際經驗分享國際事務人員職涯規劃應具備之能力及態度、因應國際疫情趨勢如何籌辦線上國際交流活動、如何藉由線上參與及運用資訊檢索，掌握國際趨勢發展，加深與國際總會之鏈結及聯繫。

體育署副署長林哲宏表示，國際體育事務人才培育計畫自2011年辦理至今，透過課程、研習營、講座、交流會、工作坊等多面向活動，依國際趨勢發展和各界需求，邀請國內外跨領域學者專家、奧林匹克體系重要組織成員和具國際體育實務經驗的體育團體，一同打造持續精進，掌握國際體壇動態，累積專業知能並學習良好溝通合作的環境，相信持續的付出及努力，深厚且長久的經營，終將以不凡的影響力與能見度，展現各體育團體深耕國際體壇的成果。