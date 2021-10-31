11月即將來臨，《靈匣網》發文指出，有3個星座的人在11月將會有破財危機，其中射手座因為工作繁忙，可能搞壞身體，把錢都拿去看醫生；天蠍座則是常常有人來借錢，而且都有去無回，導致荷包越來越扁；白羊座在11月會有很強烈的購物慾望，可能造成入不敷出的窘境。

第三名：射手座

11月射手座的奴僕宮位有困境，這個月你們的工作表現雖然非常亮眼，卻也因此常常加班、壓力大到不行，每天都忙到頭昏眼花，這種日常生活會讓健康加速惡化，輕則失眠、多夢、偏頭痛，嚴重的話則會便秘、腸胃不適、營養失衡，最後好不容易賺來的錢，都被拿去看醫生，實在是得不償失。

第二名：天蠍座

11月天蠍座的第七宮有點動盪，在這個月有關商業合作、簽約或訴訟等事情都要特別注意，最近你們也比較急躁，容易衝動行事、忘東忘西，心思常常不在狀況內；除此之外，這個月還會有親近或重要的人來借錢，讓你們找不到理由拒絕，而且這些錢還有去無回，讓你們的荷包越借越扁。

第一名：白羊座

目前逆行的天王星還會持續影響白羊座的財帛宮，讓你們的財務狀況很低迷，以前雖然不常有購物慾望，但可能是因為最近的收入有增加，讓你們想要好好慰勞一下自己，到了11月就會難以控制地衝動消費，看到喜歡的東西就買，這樣雖然可以讓心情變好，但也要注意節制，否則將會陷入入不敷出的窘境。