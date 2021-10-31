女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，最近她和朋友也搭上萬聖節熱潮玩起扮裝，熊熊選擇Cospaly《紙房子》的女綁匪「Tokyo」，還把連身褲裝的拉鍊大開，炸出胸前春光，令大家直呼「想被綁架」。

熊熊和朋友一起扮演影集《紙房子》中的女搶匪Tokyo與奈洛比，只見熊熊戴上藍灰色短假髮，頭上還頂著面具，穿著一件橘色連身褲，但她把拉鍊一拉到底直逼肚臍，露出內裡黑色內衣，渾圓半球和深邃事業線一覽無遺，好身材全被看光，火辣破表。

熊熊萬聖節扮綁匪，拉鍊開到肚臍炸出超兇身材。（圖／翻攝自IG）

熊熊雖然扮成超「兇」綁匪，還不忘幽默自虧是「脂肪子」，笑稱「戴上面具拉上拉鍊直接被無視」，可這套裝扮已電暈大票粉絲，紛紛搶喊「綁我」、「麻煩給我一槍」、「想被你綁」、「我自願被熊熊綁」。

熊熊揮別去年私密片外流風波後，日前曾登上脫口秀節目《炎上BURN》勇敢拿這件事自嘲，高EQ受到多網友讚賞，但事後她分享作客《炎上》的心情，坦言其實一度猶豫想退縮，原本想問來不來得及退出，卻得知票賣完了，才只好硬著頭皮豁出去，可她參加完節目，就有感發現「講完的當下，同時也放下了」，透露坦然面對痛處後，酸民反而變少，自己也對酸民的言論不那麼在意了。