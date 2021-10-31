不久前大陸003國產航母建造最新進度照片引起討論後，有關003航母可能採用的新型艦載機也引來許多網民高度期待。網路最近傳出可能登上003航母的艦載機殲-31與空警-600空中預警機的多張照片，這2款艦載機將大幅增加003航母的空中戰力，使新的電磁彈射型航母的空中聯隊戰力與美軍同行幾乎沒有差異。

據《多維新聞》報導，一架綠皮殲-31戰機首飛照片近在網路傳開，照片顯示該機襟翼獨立，副翼在折疊翼上，具備艦載機應有的特徵。另一款新型艦載預警機空警-600清晰試飛照同時曝光後，讓許多人熱烈議論這2款新型艦載機將為新的航母鬥群中添加強大的戰力。

網傳綠皮殲-31艦載版隱形戰機（左）試飛照。（圖／推特@WEIWEIDAI4）

網路傳出綠皮殲-31艦載版隱形戰機試飛照。（圖／推特@TheBaseLeg）

報導稱，29日開始在網路流傳的空警-600最新飛行照片尚未知具體拍攝時間，但各方消息顯示，這款與美國海軍最新型E-2D先進鷹眼艦載預警機性能相當的中國產品，兩者的外形也非常相似。據了解，空警-600的實物模型最早於2017年出現在武漢航母測試平台的甲板上，原型機則於2020年首飛。

報導引述美軍《海軍新聞》網站說，空警-600可能安裝了「旋轉式的雙面有源電子掃描陣列 （AESA） 雷達」，而非共軍早先裝備的空警-2000預警機那種3塊雷達天線呈三角形佈置。新的設計有利於儘量增大雷達天線的面積，可以增加安置其中的T/R模組元件數量和功率，而後者在很大程度上決定了相控陣雷達的主要性能。

空警-600最近試飛照也在網上流傳。（圖／微博）

中國航空工業集團的殲-31鶻鷹總設計師孫聰在珠海航展上的記者會中表示，下一代艦載戰機今年就能看到。（圖／央視截圖）

美媒《動力》網站也指出，中國新航母的隱形艦載機殲-31首飛的同時，空警-600也進行了飛行測試，並透露了最新照片。空警-600數年前曾公開實物模型，試飛則是在2020年夏天進行。預計空警-600艦載預警機將極大增強航母艦載戰鬥機的能力。

美國《外交學者》網站指出，中國航空工業近期在開發現代預警機領域已累積了豐富的經驗，預計空警-600將在2025年左右與003型航母共同服役。

美國《富比士》網站則表示，除了空警-600和殲-31艦載版，003航母未來還可能搭載正在研制的殲-15艦載機，以及其電子戰版本殲-15D，這兩款新式的艦載戰機更早之前已對外透露了測試進度與相關圖片。

報導稱，不難想像，當解放軍003型航母未來服役時，這4種新型飛機都將出現在它搭載的艦載機聯隊名單中。這使得中國新的航母將擁有戰鬥機、預警機和電子戰飛機等各種不同功能的艦載機聯隊，與美國海軍同行已經沒有什麼不同了。