MLB豪門道奇本季衛冕失利，在國聯冠軍賽不敵勇士出局，而在球季結束後外界也紛紛傳出道奇關於人事異動的謠言，如王牌先發薛爾瑟(Max Scherzer)和柯蕭(Clayton Kershaw)都有可能離隊，而稍早也傳出當家終結者簡森(Kenley Jansen)可能遠走的消息，目前簡森將成為自由球員，被媒體認為留下機會不高。

Insider sees Kenley Jansen parting ways with the #Dodgers



On a scale of 1-10 how badly do you want to see LA re-sign Kenley? https://t.co/4NSFPafOCf — Dodgers Nation (@DodgersNation) October 30 2021

道奇隨隊記者普隆凱特(Bill Plunkett)在節目上指出道奇休賽期可能進行的人事異動，其中他提到簡森說：「覺得他心態已準備好去其他地方，去年季後賽球隊讓烏瑞亞斯(Julio Urias)在重要時刻關門，他只能在牛棚觀戰，這事他一直放在心上，也對他的自尊心造成影響，我覺得他會加盟其他球隊。」

而《Dodgers Nation》則指出，今年34歲的簡森會尋求複數年合約，所以擁有不差投手輪值的道奇並不一定要留下他。本季簡森在例行賽出戰69場，拿下4勝4敗38次救援成功，自責分率是極佳的2.22，每局被上壘率1.04，69局投球中能送出86次三振。季後賽出戰8場2勝0敗1次救援成功，自責分率0，每局被上壘率0.57。

過去簡森曾在世界大賽舞台上四度救援失敗，在關鍵時刻頂不住壓力的表現也讓外界不滿，球迷更戲稱這樣的情形為「簡森劇場」，不過本季他仍然用實力來證明自己，在烏瑞亞斯成為先發輪值後，他仍是教練最倚賴的終結者，在本季「簡森劇場」也很少再上演，相信簡森已找回信心。

若他選擇離開，在自由市場肯定會成搶手貨，因為他就如洋基查普曼(Aroldis Chapman)一樣，是毫無疑問的牛棚守護神，缺少關鍵時刻終結能力的球隊一定會想盡辦法得到他，而道奇牛棚目前還有崔南(Blake Treinen)、葛雷特洛(Brusdar Graterol)能擔任終結者，或許他們可以將目光轉投其他位置，而要如何操作就看高層手腕了。