成軍26年的日本傑尼斯男團「V6」於11月1日舉行最後演唱會後解散。本周各大電視周刊皆以V6為封面人物，封面大大寫上「謝謝V6」，肯定他們曾在電視上的優秀表現。封面特別「復刻」該團多年前首次當同刊封面人物的同樣構圖，成員今昔模樣一目瞭然。

V6坂本昌行、長野博、井之原快彦、森田剛、三宅健與岡田准一6人首任主持班底的電視節目《校園瘋神榜》極受歡迎「未成年主張」、「東京愛情故事」等豐富單元企劃爆人氣，因也曾在台播出，讓V6在台也有大量粉絲。10月26日以特別節目方式《校園瘋神榜2021》播出，直播3小時節目，回顧過去讓學生校園屋頂對全校大聲告白的「未成年的主張」等人氣單元，久違的「東京愛情故事」素人成員們也再聚首。

V6從結成到解散26年來沒人脫隊、沒有醜聞，最後圓滿解散，是傑尼斯中的「優等生」。日本幾位評論家稱讚V6是「理想的偶像」，節目中的單元皆成為隔日校園中的話題，諸多笑哽大家爭相模仿，一評論家還說「引領青少年文化的影響力完全超過今日的TikTok」，持續帶來歡樂與美好回憶，不愧周刊大大致謝。V6最後的精選輯《Very6 BEST》在發行首周就在Billboard JAPAN專輯榜售出149054張，排行首位。