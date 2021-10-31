大陸委員會主委邱太三日前於國際研討會表示，兩岸應健康交流促進理解、累積互信，而我方也正在研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制。根據一份網路民調結果顯示，大多數網友同意放寬兩岸交流限制，並認為透過溝通可降低衝突。

邱太三日前在陸委會主辦 「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會中指出，兩岸應健康交流促進理解、累積互信。我方正研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制，並願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通，以保障人民福祉。

入口網站《YAHOO》以「政府正研議放寬兩岸交流限制，你是否同意？」為題，進行網路投票，投票時間為10月29日至11月2日，截至31日晚間6點，已有7百多名網友參與投票，結果顯示，投「同意，溝通可降低衝突」的有576票；投「不同意，兩岸目前情勢不適合」的則有141票。

同意政府放寬兩岸交流政策，並認為溝通能降低衝突的網友們表示，「兩岸和平交流，有利人民利益」、「交流是好事，政治人物多數只想自己的財和權」、「有交流才會有溝通，對衝突也會降低，對農民潛在性的更好」、「不要有先入為主的意識形態，才是兩岸溝通的最佳態度」。

不同意政府放寬兩岸交流政策，認為現在情勢不適合的網友則說，「政府不可能鬆綁啦，還要賣芒果乾」。