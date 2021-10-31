為拚公投，國民黨30日起展開夜宿凱道49天活動，完成第一天凱道夜宿的台北市議員羅智強今天(31日)表示，看到綠營笑他們寒酸，這會兒又笑「凱道夜宿」為什麼白天沒有活動，他回酸表示，就說是「夜宿」了，是不識字、還是「萊汁火腿」吃多了？更指出，要打羅智強可以，他在凱道49天，請總統蔡英文也出來凱道夜宿一天。

羅智強31日在臉書貼文表示，綠營緊張什麼？一會兒笑「凱道夜宿」寒酸，一會兒笑「凱道夜宿」為什麼白天沒有活動，去中去到國字都認不得嗎？就說是「夜宿」了，是不識字、還是「萊汁火腿」吃多了？是啦！民進黨有錢了不起，5800萬的超豪華説明會，嚇都嚇死你，5億8000萬的大內宣銀彈，砸都砸死你。他沒偉大的民進黨財大勢大，可以把黑的說成白的，可以把死馬説成活馬，要打羅智強可以啦，他在凱道49天，請蔡英文出來夜宿一天就好。

網友紛紛說，「感動您的付出，辛苦了！有誰柔暖的床溫暖的被窩不睡要睡街頭，謝謝你的堅持。」「小強加油，戰鬥藍加油！」、「 羅議員，加油！注意保暖衣物。」、「没步了，說都說不清楚，只剩下抗中保台。」、「羅議員跟你說，有錢不一定就會贏。」、「風雨生信心。」、「請加個帳篷吧，路要走長遠。」、「奮戰到底。」

也有網友認為，「真的，以前國民黨有黨產，會指責別人權貴有錢，現在用黨產會抄家滅族後，居然說別人寒酸..真的是不厚道。」、「在這裡看到好多小綠綠一直貼哏圖，咱們戰鬥藍是不是該回擊一下？」、「加油！國民黨要乘勝追擊，民進黨有感受到威脅。」