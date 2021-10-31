市面上的零食不斷推陳出新，有些產品歷久不衰，也有很多已經停產，有網友回憶起以前國中時令他難忘的零食，大讚真的很好吃，想詢問大家，覺得哪些零食停產最可惜，很想再吃一次？貼文一出引起熱議，眾網友淚推許多載著滿滿回憶的絕版零食，其中不少人一致認為，有一款巧克力餅乾最令人忘不了，跪求拜託趕快回來！

這名網友在《PTT》表示，「枕邊脫落的頭髮變多了，喜歡吃的夾心麵包從便利商店消失了，這些小小的絕望堆積起來才會使人成長」，並憶起他國中時有在福利社看到一種內餡是巧克力的小塊零食，直呼真的很好吃，而且小時候買零食時都會挑那個，推測過了那麼久，現在應該是停產了，想問大家哪些零食停產了覺得很可惜，很想再吃一次。

也有網友在《Dcard》表示，小時候很愛這款巧克力夾心餅乾，結果長大就找不到了。(圖/截自Dcard)

貼文一出引起廣大迴響，沒想到有不少網友都回答「歐斯麥巧克力餅乾」，對於網友質疑「到底為什麼要停產？」，有人說歐斯麥當初跟奧利歐Oreo很競爭，於是被美國Oreo公司買下，因為怕歐斯麥賣得比Oreo好，所以停賣了，網友則回應「我小時候超愛歐斯麥，比Oreo 好吃」、「還我歐斯麥花生夾心餅乾啊…」、「歐斯麥真的好吃，拜託趕快回來」、「好多懷念…」。

此外，還有不少絕版零食也令眾人難忘，網友紛紛留言「健達出奇蛋」、「森永巧克力球」、「圓形的玉米濃湯」、「條子杯杯」、「牛奶口味乖乖」、「裝滿罐的大罐品客」，對於留言瞬間湧出一堆復古零食，有網友笑稱「釣出一堆老人」，勾起了已經回不去了的回憶。