美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間10月31日在義大利羅馬與中國國務委員兼外長王毅會面。根據現場媒體拍攝畫面，兩人見面合照時，沒有碰肘。雙方會晤約50分鐘。

布林肯與王毅正在羅馬出席為期兩天的20國集團（G20）領袖峰會，今次亦是兩人在美中關係近月高度緊張的情況下第二度面對面會談，為兩人今年3月中美阿拉斯加會談後首次見面，受到各界高度關注。

據陸媒「玉淵譚天」消息，美方代表團抵達中美會晤地點，布林肯進的是中國代表團駐地，走的是側門。