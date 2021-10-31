健行科大青年國際參訪團與地方多個團體成員，齊力從岸邊拉起繩索感受前人捕魚樂趣。（呂筱蟬攝）

桃園市海洋客家牽罟文化館10月掛牌成立，健行科技大學響應與桃園市政府活動，31日結合校內多個國籍與台灣學生共組「青年國際參訪團」前往新屋，感受極具歷史傳承的牽罟活動，外籍學生表示，這是他們人生中第一次到海邊牽罟，深刻體會漁民在物資缺乏的年代中的捕撈生活；學生大讚「能在疫情稍緩之際，漫步新屋的海灘上，這是幸福啊」。

桃園市長鄭文燦本月初親自出席海洋客家牽罟文化館環境教育設施場所認證掛牌儀式，提到牽罟文化館是桃園海岸第一個環境教育設施場所，未來也希望在此區域結合許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等桃園海岸四大亮點，讓遊客體驗桃園海洋的魅力。

健行科技大學USR(大學社會責任中心)主任柯幼寧響應這項深具文化傳承的號召，並委由計劃主持人老師親自帶領學生一同感受到桃園海線的美好，體驗迷人的在地海洋牽罟文化。

柯幼寧談到，這次活動主要目的是希望透過跨國的文化觀點，審視人類和海洋環保議題。她發現有很多外籍同學來到台灣之後，受限於交通接駁的因素，往往無法到達許多台灣迷人的景點，而藉由牽罟活動，讓不同國籍的學生藉由齊力拉起繩索，串起相同世代人的意念，這也是健行科大不斷推動大學與在地連結的主要精神。

就讀行銷與流通管理系的越南籍學生裴氏美麗說，她在越南的家鄉只有溪流與河川，以前只能抓抓青蛙或螃蟹，能夠看到台灣的大海，並且在海邊撈蛤蠣，感到相當的新鮮，她也感性的談到，「疫情在全球蔓延開來之後，她就沒有再回到家鄉，看到大海，就想到家人，如今只能透過視訊，問候家裡的人，希望他們一切安好」。

就讀室內設計管理系的本國籍大一新生林富祥說，感謝在地的環保志工介紹海岸旁的防風林，以及地方在地文化的保護，讓他深刻感受到大學生對社會責任的重要性，「當漁網拉上岸時，發現網內有保特瓶與垃圾，讓他深刻警惕到千萬不要隨意丟棄，成為生態保育環境的殺手」。