統一獅隊陳韻文30日奪下本季第29次救援成功，改寫總教練林岳平在2011年保持的隊史紀錄，「餅總」不僅看好陳韻文生涯可望寫下多項紀錄，還自曝2人曾當過2年多的室友。

陳韻文高中畢業後投入中職選秀，在2014年被獅隊在首輪指名，原本球隊有意培養他成為先發投手，但成績始終投不出來，後來改往牛棚發展，最終在終結者這個位置找到其定位。

陳韻文剛入隊時，林岳平還是球員，回想當初小老弟的狀況，他說：「其實他是有天賦與能力，但進職業後一直找不到先發的節奏。後來因為郭泓志離隊，球團本想用洋投當終結者，但並不穩定，就嘗試讓陳韻文救援。」

獅隊大膽採用20歲的新人當終結者，連陳韻文自己都嚇了一大跳，「那時覺得怎麼可能會是我，很不可思議，還懷疑教練是不是看錯名字。」

當時獅隊有意傳承，特別安排資深球員與新秀在外地比賽時睡同一間，當時林岳平就與陳韻文成為室友，2人在房間天南地北什麼都聊，「餅總」也會以過來人身份分享自身經驗。

「餅總」說，陳韻文擔任終結者當然曾碰上徬徨的時候，那時自己會以旁觀者的角色轉移他的注意力，「我告訴他所有救援投手都曾救援失敗，但你如何切換思維，準備下一場比賽，勝敗在一瞬間，如何一直往前走。」

餅總的這些提點陳韻文點滴在心頭，陳韻文說：「他每天都會提點一些，然後我也發現這些東西慢慢在比賽中展現出來，就算現在他已經是總教練，也是會跟我們分享一些自己的經驗。」

下月底才要滿26歲的陳韻文目前已先改寫隊史單季最多救援成功紀錄，要挑戰樂天桃猿陳禹勳單季37次救援成功，以現在剩餘場次來說有難度，但7年職業生涯也已累積112次救援成功，在救援成功榜上排名第4，距離林岳平保有的129次救援成功聯盟紀錄只差18次，只要保持健康明年球季將可寫下新猷。

林岳平說：「陳韻文算是本土TOP的救援投手，以他現在的年紀最重要的是如何維持健康，要再突破紀錄絕對指日可待。」