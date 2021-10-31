全球國際快遞服務領導品牌DHL擴大跨界合作版圖，今（31）日宣布與人氣手遊《Garena傳說對決》合作，首度在台灣贊助電競賽事。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君、Garena台灣總經理陳逸軒共同出席啟動儀式。DHL國際快遞將贊助GCS台灣職業賽的三支優勝隊伍參加2021AIC國際錦標賽，並贊助2022年ACS春季校園聯賽，以實際行動支持創新產業，協助玩家實現電競夢想。

黃湧君表示，與Garena傳說對決的合作，是延伸集團與電競等跨產業合作計畫。電競產業在全球快速成長，希望透過DHL的物流服務，跟各地電競玩家建立更多情感連結。

Garena台灣區協理陳先倫表示，傳說對決GCS職業聯賽是台灣最大型電競職業聯賽之一，這次能跟DHL國際快遞合作，一起為台灣年輕人圓夢，並藉由這次跨國互動活動，串連各地玩家，將帶來新的跨界體驗。

DHL國際快遞也將以物流夥伴身份，針對競賽中特別設計的cosplay扮裝競賽，及來自台灣、泰國、越南等地玩家聖誕禮物交換活動，提供專業高品質快遞服務，將這些禮物送至參與活動的嘉賓及玩家手上，順利完成創意的互動體驗。

除持續擴大參與電競產業外，DHL國際快遞也與其他運動、生活風格及文化領域的夥伴合作，包括一級方程式（Formula 1）、E級方程式（Formula E）賽車、曼徹斯特聯隊等足球俱樂部、多個城市的時裝周活動及萊比錫布商大廈管弦樂團等。