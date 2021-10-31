由於俄羅斯總統普丁下令該國能源巨頭Gazprom增加輸往歐洲的天然氣，消息一出，立即舒緩市場對於今冬歐洲天然氣供應不足的擔憂，也讓天然氣期價應聲大跌。歐洲天然氣期貨價格28日及29日兩個交易日合計跌落25.6％。

普丁表示，該國能源巨擘在補足國內天然氣庫存後，應該向德國與奧地利輸出更多天然氣，以緩解供應吃緊。Gazprom在西歐與中歐的地下儲氣站幾乎已用盡，往年此時儲存站通常儲量充足。

克里姆林宮27日晚間發布普丁與Gazprom執行長米勒（Alexei Miller）視訊會議內容，普丁向米勒表示，最快自11月8日起，該公司應「開始持續且有規劃地提高在歐洲地下儲存站的儲量」。

米勒回答：「這是我們將做的事，讓秋冬時節天然氣供應更穩定。」

荷蘭天然氣期價29日大跌16％至每百萬瓦時64.864歐元，意味該期價10月累跌接近34％，是2月以來最大單月跌幅。美國天然氣價格也跟跌，但跌幅小於兩大歐洲指標。

普丁的說法令市場價格急跌，再度展現俄羅斯對歐洲能源市場的影響力。俄羅斯是歐洲最大天然氣供應來源。