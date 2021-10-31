交通部航港局《彰化風場航道航行指南》10月26日上路，規定本國籍漁船進入航道前需報備，將因此影響漁民捕撈時機，「雲林縣近沿海作業漁船協進會」目前已串聯彰化、台中漁民，向航港局訴求海域漁業權，強調這項規定根本是滅絕式的強權手法，未來雲林也會遭遇同樣問題，所以必需即早串聯各地漁民展開訴求。

交通部航港局公告《彰化風場航道航行指南》滿半年，26日起漁船進入風場航道前需以無線電向航道中心報到，「雲林縣近沿海作業漁船協進會」理事長李平順為了爭取漁民生存權，近日串聯彰化、台中漁民為自己發聲。

李平順表示，漁業署與交通部航港局強制規畫航道，未與漁民達成協議，可說是霸道、無理，完全罔顧漁業權人的權益，全台陸續有漁民航行經過此航道後，收到漁業署或航港局的警告單，警告若再違規，將依《航路標示條例》，最高可處50萬元罰鍰。

李平順說，各地漁民經開會研議後，漁民與漁業權經營人一致無法接受航道政策，要求航港局需發布紙本文件給各地方漁會或當地相關機關，暫緩執行該航道計畫。

另外，航道海域本屬於漁業權經營人，因此要求航道往外移動，不得設置目前航港局所規畫的航線。相關海域應留給漁民作業，且不得有任何商船或非從事漁業作業船隻進入該海域，如進入該海域與漁船發生事故，需負所有漁船人員損失。

李平順強調，全台漁民捕魚時都有可能會經過彰化風場航道，所以這不只是彰化漁民的問題，而是所有漁民需要面對的問題，漁民們一定要團結起來，爭取自己的生存權。

李平順呼籲，漁民們若再以事不關己的心態面對，未來將被剝奪西部沿岸捕魚的生存權。所以只要是漁民，不管是使用圍網、拖網、刺網、延繩釣、一支釣、雜魚網，都要勇敢站出來，讓相關單位知道漁民不是不當政策的犧牲品。

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