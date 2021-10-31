一名媽媽在幫準備月考的兒子糾正作業，意外發現兒子作業上烏龜的「龜」字寫法，與自己認知的不同，讓她以為寫了30年的錯字，經過查閱才真相大白！

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示自己看了兒子的作業，發現自己學的「龜」字寫法是中間兩橫筆畫不相連，但兒子現在學的卻是中間兩橫筆畫相連，也查到以前的字典確實是左邊，現在的字典則是右邊，這讓她覺得好奇，所以放上兩種寫法上網請教。

一名媽媽發現兒子學的龜字跟自己認知不同，上網發問。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

不少七年級網友留言表示自己是學左邊的龜，「左，70前端班」、「左……這樣是不是透露年紀了」、「左...是年代久遠嗎」、「我都寫左邊，看來要更新資料庫了」、「我查以前的字典也是左，但最近幫兒子買的字典確實是右邊」。

許多八年級的網友則是學習右邊的龜，「右邊，8年級」、「86年次學右邊的」、「20年前右邊」、「我們以前學的就是右邊的龜耶」、「我是龜山人，從小到大地址都寫右邊的龜」、「我記得改很久了！十幾年前教育部就改右邊了」。

教育部筆順網顯示，龜字中間兩橫筆畫是相連的。（圖／翻攝教育部筆順網）

根據教育部筆順網顯示，龜字為中間筆畫相連，無相連的版本應已遭取代，成為時代的眼淚。