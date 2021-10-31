亞馬遜近日提交美國證交會（SEC）的文件顯示，截至9月底為止亞馬遜對新創電動車製造商Rivian持股20％，持股總價38億美元高於去年底的27億美元。

總部在美國加州的Rivian專門研發電動車，包括亞馬遜出貨使用的電動貨車。Rivian已在今年10月提交股票上市說明書，預計11月在那斯達克首度公開發行（IPO）。