亞馬遜對電動車製造商Rivian持股20％ 19:442021/10/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜近日提交美國證交會（SEC）的文件顯示，截至9月底為止亞馬遜對新創電動車製造商Rivian持股20％，持股總價38億美元高於去年底的27億美元。 總部在美國加州的Rivian專門研發電動車，包括亞馬遜出貨使用的電動貨車。Rivian已在今年10月提交股票上市說明書，預計11月在那斯達克首度公開發行（IPO）。 財報亮眼、股價攻頂 微軟領漲 美股創新高 特管法年底落日 將推再生醫療新法 #亞馬遜 #Rivian #電動車製造商 #億美 #提交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全面納管、就地輔導 中市特定工廠申請數全國之冠 13:322021/10/31 生活 富豪汽車 瑞典IPO首日大漲23％ 04:102021/10/31 全球財經 中碳 搭電動車題材 04:102021/10/31 證券．權證 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 19:192021/10/31 財經 微軟股價攻頂 美股創新高 09:172021/10/31 財經 美國線貢獻大 營收再衝高 萬海富鼎 前景看俏 04:102021/10/31 產業特刊 人物剪影／大城市‧新當家－準紐約市長 亞當斯Eric Adamsy 力推全素的非裔政治家 04:102021/10/31 專題周報 習近平G20視訊 允提供多項疫情協助 04:102021/10/31 話題觀察 荷ABP基金 對化石燃料廠投資喊卡 04:102021/10/31 全球財經 財報行情啟動 達人首選車電股 04:102021/10/31 產業特刊 搭電動車商機 股價歷史新高 AES順德 後市可期 04:102021/10/31 產業特刊 財經熱門新聞 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 無痛存退休金》「以房養老」 好不好 完整解析一次看 - 財經 元宇宙夯到超越現實 全球第1檔概念股掛牌 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 14檔投信認養 電力強 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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