前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於12月18日的四大公投案，前民進黨立委郭正亮表示，其中有三個案子民進黨都改變原本說法，所以才會有迴力鏢。「我覺得就是要說實話」，不要動不動去扯國民黨，這扯太遠了。

郭正亮今（31）日在《新聞大白話》表示，公投有三個案子民進黨都改變原本說法，所以才會有迴力鏢。「我覺得就是要說實話」，譬如要去扯國民黨，藻礁也不是國民黨提案的，這是潘忠政老師的提案。藻礁講實話就是說，已經縮小到傷害十分之一的面積，三接不蓋台灣會缺電，這就是民進黨的「正論述」。

郭正亮認為，國民黨新北市議員葉元之的質疑也很合理，那麼多天然氣，不是最容易被封鎖？不是也講究國安風險？這個問題執政的民進黨要回答，確實天然氣都是外來的，如何保證天然氣運送的時候不會被攔截？而且天然氣存量只有七天，這就是現實。

郭正亮直言，這次公投要就議題的實質內容討論，譬如能源配比是否出問題，尤其台海可能越來越緊張，這個問題不需要回答嗎？如果要辯論能源政策，那大家就來討論，不要扯太遠了。

郭正亮也提到，昨天蘇貞昌上台第一句話就說「國民黨要搶奪政權，第一個就是把蔡英文打到跛腳」。郭正亮無奈表示，「我聽了快昏倒」，這在講什麼？羅智強算最激進的，頂多也說要「叫醒裝睡的人」。