張姓船員酒後辭職獲同意，下船走舷梯因重心不穩向外傾斜靠壓上扶繩，因舷梯欄柵桿距過大，扶繩無法支撐張男體重，張男墜地不治。法院審理判管理舷梯的二副蔡姓男子拘役55天。

基隆地院判決書指出，張男受信福航業股份有限公司僱用在「信福1號」輪負責操舵、保養、裝卸貨等工作。民國107年9月6日，「信福1號」停泊於基隆港西15碼頭進行卸載砂石作業，張男當天輪值酒後情緒不穩，透過公司群組提出辭職獲同意。

張男同日下午近4時自「信福1號」左舷梯行走通往碼頭地面時，信福公司及蔡男未注意欄柵上下欄桿的桿距依規定不得超過75公分，而此舷梯所設欄柵上下欄桿的桿距為145公分，致上扶繩撓度過大，張男重心不穩向外傾斜靠壓上扶繩，扶繩無法支撐張男重量而向下彎曲，致張男從舷梯上墜落碼頭地面，經送醫住院治療後，於同年10月1日傷重不治。

信福公司在法院審理時，否認有違反職業安全衛生法的犯行，辯稱信福公司已經與張男的家屬和解，和解金均已給付完畢，且「信福1號」的舷梯設備沒有問題。

蔡男也矢口否認有過失致人於死犯行，辯稱意外發生主因是因為張男有喝酒，平衡感不好才會跌下去，且意外發生後，發現張男除拿了一個行李箱之外，還用黑色大垃圾袋背東西在後面，所以當然會重心不穩，且舷梯桿距是依國際標準定的。

法院表示，依碼頭裝卸安全衛生設施標準規定，關於欄柵上下欄桿的桿距設置應在75公分以下，「信福1號」左舷梯在事故發生時，欄柵上下欄桿的桿距長達145公分，顯已違反規定。

法院指出，信福公司提出的載運砂石適航性證明函中，並未包含舷梯設置，不足以對信福公司和蔡男有利的認定，且蔡男主張事故發生前張男有飲酒，但從LINE對話紀錄，尚難認定張男意識模糊。

法院審理後，依職業安全衛生法，科信福公司罰金新台幣5萬元，蔡男則依過失致人於死罪，處拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。（編輯：方沛清）1101031