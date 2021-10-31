最近比特幣等虛擬貨幣掀起全球熱潮，無論投資、理財，甚至金融詐騙都日漸風行。國民黨立委李貴敏指出，美國近期更先後核准2檔比特幣期貨ETF上市。她呼籲，虛擬貨幣逐步跨入金融市場已是不爭事實，「堵不如疏」，為了讓業者從以往的無規範野蠻生長步入監管範疇，財金部門實應重新審視是否在金融商品範疇上部分鬆綁加密貨幣及其衍生商品的限制。

李貴敏分析，在虛擬貨幣方面，雖然央行與金管會認為比特幣等虛擬通貨，是具高度投機性的數位「商品」，應往類金融商品發展，而非貨幣或支付工具。但虛擬貨幣逐步跨入金融市場已是不爭事實，「堵不如疏」，為了讓業者從以往的無規範野蠻生長步入監管範疇，財金部門實應重新審視是否在金融商品範疇上部分鬆綁加密貨幣及其衍生商品的限制。

李貴敏直言，國人如果能以較便利地在合法管道購得金管會核准的加密貨幣衍生或投資商品，詐騙案件應該也可以減少，而可未雨綢繆防堵投資詐騙案件。

她提到，美國證券交易委員會(SEC)向來嚴謹，經多年評估，終於這次核准比特幣期貨ETF，應別具象徵意義。何況，目前全球加密貨幣技術與應用更已有相當程度的突破；而區塊鏈技術與加密貨幣在虛實領域正帶來顛覆性變化，更是政府無從忽略的趨勢。

李貴敏強調，甚至民間也有由政府號召合規民間交易所，共同組成交易所國家隊的提議，或建議由政府帶頭整合成立類似證券交易所的「虛擬通貨交易所」，以提供具備公信力的交易平台，也藉以吸引全球資金，而有助於提高我國能見度，帶動相關產業升級。

她認為，加密貨幣產業現在正如17世紀航海事業一樣，有機遇但充滿風險；加上政府監管不全，假借名目詐騙、洗錢，或是炒、風控不周等亂象比比皆是，民眾或投資者如不夠謹慎，很容易蒙受損失。可見加強納管與產業發展，才是必然的治理方向。

李貴敏也提到，她明日特地邀請央行、金管會、財政部等財金部會首長赴立院財政委員會就「中央銀行數位貨幣CBDC整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」案進行報告。