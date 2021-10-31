本周台股形成區間狹幅震盪，指數就在16784點-17104點這個320點小幅遊走，季線一度站上之後再度失守。目前來看美國公債殖利率已經從1.7%回落到1.578%，所以照理講系統性風險應該已經降低，不過也進入美國超級財報周，Tesla銷售大幅成長，也讓其股價衝上1000美元大關，連動國內車電相關股票如電池美琪瑪、康普和二極體股強茂、朋程等大漲。

但進入到蘋果財報時，出現供應鏈出貨不順，財報低於分析師預期，加上亞馬遜也不如預期，很可能美股在下周會先進行回檔，畢竟這段時間道瓊和標普500分別創下歷史新高，漲高回檔應該也算正常。

至於台股，之前美股漲勢並未跟上，所以預計下周雖受美股影響而下跌，但預估回檔幅度不會太深，月線大約在16723點，就具有強力支撐，加上其實台灣最近上市櫃公司公布財報都表現不錯，回檔應是要找尋進場的機會。尤其上櫃指數領先越過季線反壓，代表內資似乎有回來的跡象，加上到明年3月前將進入財報空窗期，也就是所謂的做夢行情，投資也可從業績來找尋明年繼續成長公司做布局。

以下是針對近期財報公布公司做分析，首先是聯發科，Q4獲利17.9元創單季歷史新高，上半年已經賺50元，雖然Q4預估營收會稍微衰退，但毛利不會降，特別5G手機天璣2000將是秘密武器，其性價比絕對比高通驍龍要好，聯發科手機晶片龍頭寶座應可坐的很穩，整年要賺65元，其實本益比不到15倍，對一家龍頭公司來說相當委屈。

再來就是日月光，受惠封測供不應求與價格上漲，第3季每股稅後盈餘達3.29元，創下歷史新高，今年獲利超過一個股本不是問題，加上明年來自5G和車用(包含ADAS)等訂單都會成長，股價已經嚴重超跌。

最後被動元件龍頭廠國巨，其第三季獲利達13.85元，目前其鉭質電容和MLCC訂單產能全滿，雖然第四季營收會較第三季下滑，但毛利率不會降，全年挑戰45元以上，本益比也下降到10倍以下，可以逢低留意。尤其本周五成交量能已經逐漸擴大到3473億，若進入11月後，量能可以逐步擴大，那麼這些上述低本益比中大型股票也有機會慢慢發酵。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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