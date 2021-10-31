新冠疫情爆發後，購物行為從線下快速集中到線上，而在全球尚未完全解封、國際展覽取消的狀況下，拓展國外生意需另覓通路，「跨境電商」崛起並蔚為風潮。蝦皮購物資深總監梁日威表示，東南亞是全球電商成長潛力最大的市場，且跨境電商具有龐大潛力，是台灣品牌南向的契機。他指出，疫情之後，東南亞有3大趨勢崛起，包括自煮風潮興起、更加重視居家環境、培養新興趣代替出國，將會轉變為長期的消費行為，也值得台灣賣家抓緊商機。

過去傳統的進出口貿易，是透過進出口商取得商品後，再轉賣給消費者。而跨境電商則是將商品直接送到消費者手裡，簡化了中間商的角色，同時也降低國際貿易門檻，並縮短營運周期。對企業來說，跨境電商消除地理限制，更避免進出口冗長的貿易流程，讓業者快速拓展國際版圖。

以東南亞來說，總人口數超過六億，僅次於中國與印度，龐大的人口紅利，形成電商產業快速成長的先天優勢。此外，根據Google-Temasek-Bain公布的東南亞電商報告指出，七成的東南亞人口已連上網路，在2020年疫情衝擊下，更有高達4000萬新用戶加入網路世界，也讓東南亞成為全球電商成長潛力最大的市場。

快速成長的電商市場不只東南亞賣家受益，蝦皮購物數據也發現，以往喜好前往台灣觀光的東南亞消費者，現在受到疫情影響不能出國，因此將對台灣的熱愛往跨境網購轉移，以新加坡為例，跨境食品類買氣在6月大幅成長七倍，儼然成為台灣品牌新南向的契機。

蝦皮指出，疫情讓人們長期宅在家，帶動東南亞民眾生活習慣轉變，其中幾項趨勢興起，也將轉變為長期的消費行為。首先，自煮風潮興起，報告指出，在封城間，東南亞消費者添購更多食材和廚房用具，「在家用餐」成為新常態，帶動即時沖泡飲又能烘焙用的抹茶粉在新加坡銷量成長三倍。

此外，疫情期間，大家都宅在家，讓消費者更有心打理居家環境，以新加坡來說，曬衣架、抗菌洗衣膠球等長銷清潔品需求也成長四倍。

最後在多國邊境尚未完全開放下，消費者急需培養新興趣解悶，帶動相關商品銷量大增，蝦皮發現，馬來西亞及泰國市場，「園藝商品」趁勢熱銷，菲律賓消費者則更愛買「充氣泳池」。

蝦皮指出，台灣賣家要攻略東南亞市場，需要先在地化，包括找到好的在地平台解決金流物流、翻譯等障礙、在地行銷服務接觸消費者，以及善用當地客服以提高轉換率，都是台灣賣家想成功打入東南亞市場時需要注意的事情。