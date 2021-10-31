今年5月本土疫情大爆發，外界多將破口指向放寬機組員檢疫的「3+11」政策，桃園市長鄭文燦遭質疑是決策者之一。鄭文燦29日在議會備詢時表示，「如果能證明我是3＋11的決策者，我就退出政壇。」而根據美麗島電子報「誰最適合擔任下屆總統？」民調，副總統賴清德以25.5％領先，桃園市長鄭文燦卻以6.4％敬陪末座。前民進黨立委郭正亮表示，諾富特事件，被認為3+11跟萬華破口是有關係的，鄭文燦民調才會下跌；原本鄭文燦和副總統賴清德的民調是差不多的。

據美麗島電子報搶先曝光的「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」民調，副總統賴清德以25.5％領先，新北市長侯友宜23.0％居次，台北市長柯文哲則以14.2％居第三，其他依序為國民黨主席朱立倫9.0％、桃園市長鄭文燦6.4％。

郭正亮31日在政論節目《新聞大白話》中表示，鄭文燦確實在3+11決策過程中沒有出現，所以他要去證明。但因為現在沒有證據，所以鄭文燦當然可以這樣說，說他不是決策者。

郭正亮接著指出，諾富特事件，普遍被認為「3+11」跟萬華破口是有關係的，不然鄭文燦的民調怎麼會跌；《美麗島電子報》的民調每個月都有做，非常明顯，鄭文燦是在諾富特事件之後民調下滑，本來鄭文燦和副總統賴清德的民調是差不多的。

郭正亮指出，賴清德在5月發生疫情之後幾乎沒有參與，事實上他想幫忙，可是總統蔡英文一直沒讓他進入決策圈，結果他反而沒事。鄭文燦則因為諾富特事件，民調就一直跌下來。民眾認為這兩件事是有關的，鄭文燦卻認為他沒有參與「3+11」決策，可是發生在桃園，所以大家都怪在桃園。