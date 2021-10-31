新竹一名方姓男子與女友，108年間以每月7500元，在新竹市租了一間套房，未料不到半年就沒錢付房租，這時卻有應召業者找上門租房，方男異想天開，竟以雙倍價錢租給應召站業者，打著外籍美女的名義，雇用泰國女子應召，事後遭到警方喬裝破獲。新竹地院審理後，認為方男明知房客為應召站業者還轉租得利，依圖利容留性交罪，判處方男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

根據盼決書記載，方姓男子與徐姓女子於民國108年3月，推由徐詩沛透過房仲向鄭姓男子承租新竹市一間套房，雙方簽訂租一年，每月租金7500元，未料才住沒多久，兩人就無力負擔租金，也不願賠付押金。

此時正好有一名胡姓男子要替應召站尋找性交易套房，方男便偷偷當起二房東，以每月1萬500元轉租給胡男當作砲房使用。

事後應召站集團安排兩名以觀光名義來臺之泰國籍成年女子進行接客，以60分鐘收取2700元，從事俗稱「全套」之性交易，前後總計接客至少超過14名男客。

警方於108年11月16日執行網路巡邏，發現通訊軟體LINE帳號名稱「愛本店」之動態消息刊登性交易訊息，經與綽號「朵朵」之女子聯繫後，喬裝男客前往消費，當場逮捕2名女子及應召站負責人。

法官審理後認為，方男明知對方要租房做為應召使用，仍將套房出租給應召站業者，幫助意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。