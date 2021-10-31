全美零售聯盟（NRF）近日預估，受惠於消費者支出攀升，美國今年年終購物季銷售額可望成長最多10.5％，攀抵逾8500億美元的歷史新高，可望打破去年締造紀錄。

NRF上周預測，今年11月與12月年終購物季銷售額將年增8.5％～10.5％，達到8434億美元～8590億美元。此數據超越去年同期銷售額7773億美元與增幅8.2％，亦高於過去五年平均增幅4.4％。

NRF總裁兼執行長沙伊（Matthew Shay）表示：「我們預期今年將看到史上最強勁的年終購物季銷售。」

在網購熱潮帶動下，今年線上與其他非店內（如直銷或郵購）銷售額預估成長11％～15％，達到最高2262億美元。而隨著新冠確診病例下滑，消費者重回大街與商場購物，店內實體銷售亦可獲得提振。

沙伊表示，全球供應鏈持續受阻與通膨壓力攀升，對於年終購物季銷售確實帶來衝擊，但零售店家正想法設法補充庫存，以避免無貨可賣情況發生。

NRF首席經濟學家克蘭漢斯（Jack Kleinhenz）表示：「若零售商家能維持貨架上持續有東西可賣，那今年年終購物季業績將非常亮眼。」