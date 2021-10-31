3X3.EXE聯盟賽高雄站賽事31日續在駁二藝術特區進行，景色優美的環境受到各隊好評，而昨天在主場失利的高雄富明國際xTGF，今天在南區第7回合賽事有了大將歸隊，在家鄉球迷面前火力全開，拿下本季第3座單站冠軍。

高雄富明國際xTGF在第4、5回合賽事連兩站奪冠，然而本周回到主場出賽，昨天在第6回合賽事無緣晉級。今天重整旗鼓，陣容也有所調整，由連兩天出賽的劉丁維、張學坤搭配彼此最熟悉的班底劉衍謙、林金榜。

高雄富明國際xTGF今天在小組賽先後擊敗台中中一數位、高雄動能，四強賽再勝台南DEUX野獸，雖無緣和4強賽落敗的「死對頭」台中夢想家青年爭冠，但冠軍賽對上台中中一數位，劉衍謙單場6顆外線狙擊對手，以22比5大勝收場。

昨天高雄富明國際xTGF在小組賽止步，劉衍謙開玩笑表示，就是因為自己缺席，而今天他一歸隊就靠愈投愈火燙的手感，幫助球隊把此回合冠軍拿到手，還獲得單站MVP。

賽後劉衍謙直呼開心，他提到，本來設定的目標就是要在高雄站奪冠，「今天有很多我們的親朋好友到場，在主場拿冠軍，沒有辜負他們來加油。」他也提到，隊友間彼此已配合很久、默契也很好，誰狀況好就把機會做給誰，今天大家都有把該做的工作做好。

下兩周3X3.EXE聯盟賽將分別在新竹芎林重劃區球場及淡水金色水岸進行北區最後兩回合比賽，賽事也都將透過3X3.EXE與Absolute3x3 youtube頻道及Absolute3x3臉書粉絲專頁進行直播。