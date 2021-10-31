新北市政府為改善五股垃圾山當地環境，啟動五股「夏綠地」專案，期望透過產業納管、綠美化施作等方式，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題，專案目前執行完畢，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。

新北市政府2019年9月推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，針對計畫範圍內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，訂定4階段違建處理原則，並為了改善當地環境，在都市計畫正式展開前，協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐。

市府統計，試辦計畫範圍內有677家違規廠家，共有220家送件申請合法化，161件申請案通過審查，最後核准109件取得臨時建築物使用許可。

工務局長詹榮鋒強調，侯市長上任後積極整治五股垃圾山亂象，除了將「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，並透過綠美化方式，重新將土地整理為景觀綠地及興闢中央軸帶道路。而原本破舊的工廠在市府協助下，逐漸推動產業納管、環境整建等規劃，讓原本惡名昭彰的垃圾山成功變身為綠意盎然的夏綠地。