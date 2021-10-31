加密金融服務商Amber Group，宣布與氣候技術公司Moss Earth建立合作夥伴關系。根據協議，Amber Group已購買25萬噸的碳權代幣MCO2，大約可抵銷超過28萬比特幣交易的的碳排放量。這是加密貨幣業者巧妙運用國際話題碳中和，為自己爭取支持者的聲量。

Amber Group創辦人兼執行長Michael Wu表示，藉此為用戶提供減碳選擇，使他們也能採取行動抵銷碳足跡，並最終消除自2017年Amber Group創辦以來所產生的碳排放。Amber Group宣布，未來將向用戶提供碳補償選項。通過這些選項，每人都有機會通過購買MOC2代幣來抵銷與其交易相關的碳足跡。MCO2是Moss Earth於2020年3月推出的碳權代幣，作為一種數位資產，1個碳權代幣證明可減少一噸的二氧化碳排放到大氣中。除了通過認證和鑄造MCO2代幣，其餘的資金將被送往亞馬遜雨林的保護項目。

此外，加密貨幣量化交易所派網Pionex表示，在台灣擁有逾十萬的活躍用戶，這個周末在台灣舉辦首次邀請制VIP晚會，數十位資深投資人齊聚，派網KOL Haze現場分享加密貨幣走勢的預測。派網台灣董事長吳德威表示，台灣人擅長投資也擁抱新事物，加密貨幣產業在本地的蓬勃可窺探一二，特別這一年迎來比特幣、以太幣創新高，台灣用戶激增，投入的金額也相當可觀，台灣確有「鯨魚」出沒。